ПОЛИТИКА
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Россия нанесла ракетный удар по энергообъектам Украины
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пострадала в основном энергетическая система страны. Харьков почти полностью остался без света. Сообщается, что повреждения получила ДнепроГЭС. По словам президента Зеленского, по Украине было выпущено около 60 дронов-камикадзе и 90 ракет. Из них, как утверждают в ВСУ, сбиты 55 дронов и 37 ракет. #trtнарусском #украина #россия #война #ракета #киев #москва #зеленский #дрон #всу #камикадзе #харьков #trtrussian
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22 марта 2024 г.
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