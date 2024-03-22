Россия нанесла ракетный удар по энергообъектам Украины

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Пострадала в основном энергетическая система страны. Харьков почти полностью остался без света. Сообщается, что повреждения получила ДнепроГЭС. По словам президента Зеленского, по Украине было выпущено около 60 дронов-камикадзе и 90 ракет. Из них, как утверждают в ВСУ, сбиты 55 дронов и 37 ракет. #trtнарусском #украина #россия #война #ракета #киев #москва #зеленский #дрон #всу #камикадзе #харьков #trtrussian