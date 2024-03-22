Участие в выборах приняли 87 113 127 россиян, с явкой в 77,44%, что стало рекордным показателем для современной России.

Прошлый рекорд явки был установлен в 1991 году, когда на выборах президента РСФСР приняло участие 74,66% избирателей, и Борис Ельцин был избран главой государства. В 2018 году, когда Владимир Путин был вновь избран президентом, явка составила 68,54%.

Голосование за пределами России показало, что Путин получил 72,30% голосов, Даванков — 16,65%, Харитонов — 2,22%, Слуцкий — 1,97%. Кандидат от «Новых людей» превзошел действующего президента в ряде стран и городов.

Даванков обошел действующего президента в Чехии, Австрии, Армении, Великобритании, Вьетнаме, Израиле, Ирландии, Испании, Индии (Гоа), Казахстане (Астана), Литве, Нидерландах, Польше, Словакии, Словении, США (Нью-Йорк), Таиланде, Венгрии, Турции (Трабзон), Хорватии, Черногории и Японии (Осака).

В итоге, за границей проголосовало около 400 тыс. россиян, и согласно итогам подсчета голосов.

Выборы президента России также проводились на территориях Украины, находящихся под оккупацией, включая аннексированные Крым и Севастополь.

Западные страны выразили осуждение проведению этих выборов на территориях, которые не находятся под контролем украинского правительства. Результаты голосования в этих регионах не будут признаны на международном уровне.