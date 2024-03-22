«Конечно же, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий», – сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь, Россия намерена использовать все доступные юридические инструменты для реагирования.

«Юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов — и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее и тому подобное. Конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьезные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, 20 марта объявил о плане использования 90% доходов от замороженных активов России в Европе для финансирования военных поставок Украине.

19 марта Bloomberg сообщил, ссылаясь на документ, что Евросоюз готовит законопроект, который позволит начать перечисления в пользу Украины с июля.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, в конце февраля заявила о необходимости обсудить использование средств от российских активов для коллективных закупок военной техники для Украины.

Жозеп Боррель также упомянул, что ранее дискуссии касались использования этих средств для восстановления Украины, но сейчас акцент сместился на предотвращение новых разрушений.

18 марта на заседании Совета министров иностранных дел ЕС было решено выделить Украине дополнительные 5 млрд евро через Европейский фонд мира на военную поддержку.