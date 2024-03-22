«Страны Запада могут принять решение отправить войска в Украину через два или три месяца», — приводит слова Орбана телеканал РТРС.

Кроме того, Орбан упомянул о перемене позиции Германии, которая изначально отвергала идею отправки летального оружия в Украину, но впоследствии объявила о поставках ракетных комплексов способных наносить удары по территории России.

«Наибольшую тревогу вызывает то, что было немыслимым два или три месяца назад становится обыденностью двумя или тремя месяцами позже. То, что сейчас выглядит абсурдом и невозможностью, через два или три месяца становится реальностью», — заметил венгерский премьер.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, ранее высказал предположение о возможности отправки западными странами вооруженных сил в Украину, хотя французское правительство уточнило, что эти войска не будут участвовать в боевых действиях напрямую.

Французский посол в Украине Гаэль Вейсьер указал на заинтересованность некоторых стран в предложении Макрона о направлении войск.

«Мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которых заинтересовали эти идеи. Это обсуждается», – заявил Вейсьер.

Во Франции уверены, что «сегодня не должно быть красных линий и не стоит воздерживаться от чего-либо, даже если будет необходимость присутствия войск в Украине».

«Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем сдерживать себя какими-то границами», — отметил дипломат.