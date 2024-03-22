Журналисты Sky News в своем материале отметили, что даже после введения западных санкций элитные немецкие и британские автомобили на сотни миллионов фунтов стерлингов продолжают попадать в Россию обходными путями.

Особое внимание уделено скачку экспорта британских автомобилей в Азербайджан в 2023 году, который увеличился примерно на 2000% по сравнению с периодом до начала конфликта в Украине.

В результате страна заняла 16-е место среди импортеров британской автоиндустрии, опережая такие страны, как Австрия, Португалия и Швеция.

Согласно британским таможенным данным, средняя стоимость экспортируемых в Азербайджан автомобилей составляет более 100 тыс. фунтов, что указывает на роскошный сегмент этих авто.

Общество автопроизводителей и экспортеров Великобритании, в свою очередь, утверждает, что резкое увеличение экспорта автомобилей класса люкс в Азербайджан связано с «развитием экономики страны и трансформацией Азербайджана в процветающий рынок».

Количество автомобилей, экспортируемых из Великобритании в Азербайджан, равнозначно годовому объему поставок в Россию до введения санкций. Параллельно наблюдается необычайное увеличение экспорта автомобилей из Азербайджана непосредственно в Россию.

В Кыргызстане также наблюдается значительный рост интереса к автомобилям, особенно к тем, что произведены в Германии. Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов, отметил огромный прирост — на 5500% — в экспорте немецких автомобилей и комплектующих в Кыргызстан после начала войны в Украине.

Брукс подчеркнул, что значительная часть этих товаров, скорее всего, предназначена для последующей переправки в Россию, указывая на неестественный характер такого спроса в Кыргызстане.

Статистические данные показывают, что в 2023 году Кыргызстан импортировал 185 тыс. автомобилей, что в разы превышает количество машин за предыдущий год и значительно выше средних показателей за последние пять лет. Общая стоимость импортированных автомобилей составила почти 2.8 млрд долларов.

При этом экспорт автомобилей из Кыргызстана в Россию и Казахстан также значительно возрос, составляя почти всю долю экспорта легковых машин из страны.