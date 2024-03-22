ПОЛИТИКА
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Евреи хотят принести в жертву корову, чтобы разрушить Аль-Аксу?
Правые израильские группы планируют принести в жертву красную корову, чтобы исполнить еврейское пророчество. Это может привести к усилению призывов снести мечеть Аль-Акса, чтобы построить на ее месте «Третий храм». #trtнарусском #альакса #евреи #иерусалим #алькудс #корова #жетва #жертвоприношение #бакара #краснаякорова #пророчество #еврейскоепророчество #иудеи #мечеть #третийхрам #trtrussian
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22 марта 2024 г.
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