Евреи хотят принести в жертву корову, чтобы разрушить Аль-Аксу?

Правые израильские группы планируют принести в жертву красную корову, чтобы исполнить еврейское пророчество. Это может привести к усилению призывов снести мечеть Аль-Акса, чтобы построить на ее месте «Третий храм». #trtнарусском #альакса #евреи #иерусалим #алькудс #корова #жетва #жертвоприношение #бакара #краснаякорова #пророчество #еврейскоепророчество #иудеи #мечеть #третийхрам #trtrussian