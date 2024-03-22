Украина надеется в июне подписать соглашение о покупке двух ядерных реакторов у Болгарии, чтобы компенсировать потерю принадлежащей России шестиреакторной Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава украинской атомной компании «Энергоатом».

Новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российской разработки, которое Киев хочет импортировать из Болгарии. Об этом рассказал в интервью руководитель «Энергоатома» Петр Котин.

«Переговоры между правительством Украины и Болгарии продолжаются... и я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат по заключению контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования», - рассказал Котин в интервью в четверг.

По его словам, если реактор будет поставлен в срок и в полном объеме, «Энергоатом» будет готов начать пусконаладочные работы на новом реакторе через два-три года - период, который также необходим для изготовления турбины для блока. По его словам, «Энергоатом» ведет предварительные переговоры с General Electric о строительстве турбины.

Второй реактор будет установлен позже, но Котин не назвал сроков.

Он сказал, что Болгария ранее определила цену двух реакторов в 600 млн долларов, но пытается завысить цену на оборудование, которое за пределами Болгарии можно купить только в России.

«Чем больше времени проходит, тем более высокие цены они озвучивают», - поделился Котин.

По его словам, «Энергоатом» также намерен построить еще два реактора в Хмельницком на базе американского реактора AP-1000.

Россия получила контроль над Запорожской станцией, крупнейшей в Европе, после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Шесть ядерных реакторов Запорожской АЭС сейчас простаивают.

После потери Запорожской АЭС Украина полагается на атомную энергию трех действующих станций в стране, в общей сложности девяти реакторов, включая два реактора, которые в настоящее время работают на Хмельницкой АЭС.

Котин заявил, что Украина не отказывается от планов перезапустить Запорожскую электростанцию в один прекрасный день и что, в отличие от России, она сможет и знает, как вернуть станцию в строй.

«Они (Россия) все еще говорят, что перезапустят станцию, но технически они не могут ее запустить, потому что там нет ни электролиний, ни воды, ни персонала», - заключил Котин.