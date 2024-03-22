Эта инициатива подчеркивает критическую роль глобального сотрудничества в обеспечении безопасности и доверия к вновь возникающим технологиям ИИ, акцентируя на необходимости уменьшения технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами.

Постановление призывает к формированию международной нормативной базы для ИИ, которая будет соответствовать международным правовым стандартам. Автором резолюции являются США. Генеральная Ассамблея приняла ее единогласно.

После утверждения постановления Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, выразила свою поддержку, назвав это событие «значимым достижением».

«Искусственный интеллект уже используется для диагностики заболеваний и прогноза природных катаклизмов, он помогает фермерам выращивать больше сельхозпродуктов и учителям учить большее количество школьников. Как госсекретарь США Энтони Блинкен отметил на прошлой неделе, он помогает активистам, членам гражданского общества защищать демократию. Эта резолюция — важный шаг в направлении расширения всех этих возможностей», — заявила Линда Томас-Гринфилд.

Помимо этого, в мире активно обсуждается необходимость контроля ИИ, что подтверждается рядом мер, принятых в разных странах, включая новые нормативные акты в США и Евросоюзе.

Принятые законы нацелены на защиту прав человека и обеспечение безопасности использования ИИ. В том числе регулирование использования технологии для распознавания лиц.