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РФ и Китай блокируют резолюцию США по Газе
Совбез ООН не принял американский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа из-за вето России и Китая
РФ и Китай блокируют резолюцию США по Газе
Совбез ООН / Фото: Reuters / Others
22 марта 2024 г.

Совет Безопасности ООН отклонил предложенную США резолюцию, направленную на поддержку дипломатических усилий для прекращения огня в секторе Газа. Это случилось вследствие использования права вето со стороны России и Китая.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила сожаление в связи с вето, заявив, что «Россия и Китая попросту не хотели голосовать за резолюцию, предложенную США».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал американскую инициативу, назвав ее «лицемерным начинанием», и подчеркнул, что Россия не поддержит такой проект. Он уточнил: «Мы уже говорили, что больше не пропустим бессмысленных резолюций, не содержащих требований к прекращению огня и ведущих нас в никуда».

Небензя также отметил, что непостоянные члены Совбеза подготовили альтернативный проект резолюции с четкими требованиями о прекращении огня и освобождении заложников.

В проекте резолюции США подчеркивается необходимость «немедленного и устойчивого прекращения огня для защиты гражданского населения всех сторон», обеспечения доставки гуманитарной помощи и поддержки переговоров между Израилем и ХАМАС. В резолюции также содержится призыв не начинать наступление на Рафах и предупреждение о «серьезных последствиях для регионального мира и безопасности».

Газета The Washington Post сообщала, что в документе критикуются ограничения на поставку помощи в Газу, нападения на мирных жителей и нарушение международного права.

Стоит отметить, что США в прошлом уже трижды воспользовались правом вето, блокируя проекты резолюций ООН, призывающие к прекращению огня в секторе Газа, подготовленные Россией, ОАЭ и Алжиром.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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