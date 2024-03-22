ПОЛИТИКА
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Израильский солдат хвастается, что пытал задержанного палестинца
«Смотри, он обоссался… Я покажу тебе его спину, ты будешь смеяться» Израильский солдат французского происхождения записал видео с оскорблениями задержанных палестинцев и хвастался тем, что они подверглись физическому насилию со стороны израильских сил. #trtнарусском #палестина #израиль #солдат #задержание #палестинцы #израильскийсолдат #издевательство #франция #француз #оскорбление #trtrussian
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22 марта 2024 г.
Истории
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