Израильский солдат хвастается, что пытал задержанного палестинца

«Смотри, он обоссался… Я покажу тебе его спину, ты будешь смеяться» Израильский солдат французского происхождения записал видео с оскорблениями задержанных палестинцев и хвастался тем, что они подверглись физическому насилию со стороны израильских сил. #trtнарусском #палестина #израиль #солдат #задержание #палестинцы #израильскийсолдат #издевательство #франция #француз #оскорбление #trtrussian