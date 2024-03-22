ПОЛИТИКА
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Санкции ЕС за Навального
Совет Европы сообщил о введении санкций против лиц, причастных к преследованию и, предположительно, гибели Навального
Санкции ЕС за Навального
Алексей Навальный / Photo: Reuters
22 марта 2024 г.

Европейский союз ввел санкции против российских исправительных учреждений ИК-3 «Полярный волк» на Ямале и ИК-6 во Владимирской области. В этих колониях находился в заключении российский оппозиционный лидер Алексей Навальный.

В персональном санкционном списке из 33 человек находятся сотрудники ФСИН, судьи и чиновники.

В числе попавших под санкции — заммглавы Минюста Всеволод Вуколов, замглавы ФСИН Валерия Бояринева, глава УФСИН в Москве Сергей Мороз, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, начальник «Полярного волка» Вадим Калинин и другие лица, причастные к преследованию покойного Алексея Навального.

Под санкциями оказались также судьи Басманного районного суда Москвы, вынесшие «решения против политических оппонентов российских властей, в том числе Алексея Навального, и тем самым способствовали политическим репрессиям в РФ».

ЕС призвал Москву «немедленно и безоговорочно» освободить всех, осужденных по политическим мотивам.

Санкции из-за смерти Навального уже ввели Соединенные Штаты и Лондон. Ограничения обеих стран коснулись начальника «Полярного волка», где скончался Навальный, а также всех его заместителей. США также вводили санкции против высокопоставленных чиновников ФСИН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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