Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве в пятницу утром. На повестке — дипломатические усилия по достижению «немедленного прекращения огня» в Газе и сдерживанию израильского наступления на Рафах.

После встречи с Нетаньяху Блинкен встречался с членами израильского военного кабинета.

Визит Блинкена совпадает с возобновлением переговоров по прекращению огня в Дохе и освобождению заложников. В этот же день происходит с голосование ООН по резолюции, призывающей к «немедленному прекращению огня» в Газе, увязанному с освобождением пленных, удерживаемых ХАМАС.

Резолюция стала первым случаем, когда США обратились к органу ООН с призывом прекратить огонь в конфликте, но они увязали прекращение огня с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАС. В пятницу Россия и Китай наложили вето на эту меру.

Ожидается, что израильские встречи Блинкена будут напряженными, поскольку Нетаньяху очередной раз пообещал осуществить израильское военное вторжение в Рафах, куда были вынуждены были бежать более миллиона жителей Газы, несмотря на критику такого плана со стороны США и международного сообщества.

«Наша позиция, которая предельно ясна, заключается в том, что крупная военная операция в Рафахе была бы ошибкой, которую мы не поддерживаем», - повторил Блинкен на пресс-конференции в четверг.

«Многим гражданским лицам, которые скопились... в Рафахе... некуда пойти, чтобы выйти из-под удара. А для тех, кто неизбежно останется, это будет гуманитарной катастрофой», — сказал он.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встречах Блинкена в Тель-Авиве, а на следующей неделе израильские чиновники отправятся в Вашингтон, чтобы услышать «мнение США о том, как по-другому решить эту проблему», отметил он в среду.

Ожидается, что глава Госдепа будет настаивать также на том, что Израилю срочно необходимо увеличить объем гуманитарной помощи для жителей разрушенной войной Газы.

«Израиль должен делать больше», - сказал он за день до визита в Израиль.

«За последние пару недель мы увидели некоторые улучшения в доставке гуманитарной помощи палестинцам, но этого недостаточно», - добавил Блинкен.