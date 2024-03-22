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Кто признает Палестину?
Лидеры Испании, Ирландии, Мальты и Словении договорились о совместных усилиях по признанию Государства Палестины
Кто признает Палестину?
Кто признает Палестину? / Photo: DPA
22 марта 2024 г.

Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию палестинского государства. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Педро Санчес после заседания Евросовета в Брюсселе.

Выступая от имени Испании, Санчес выразил надежду, что признание произойдет в период текущего четырехлетнего законодательного собрания, который начался в прошлом году.

Он сообщил журналистам, что соглашение было достигнуто после встречи с лидерами Ирландии, Мальты и Словении в кулуарах заседания Евросовета в пятницу.

«Мы согласны, что единственным способом достижения прочного мира и стабильности в регионе является реализация решения о двух государствах, при котором израильское и палестинское государства будут жить бок о бок, в мире и безопасности», - говорится в совместном заявлении, опубликованном Ирландией после встречи.

С 1988 года 139 из 193 стран-членов ООН признали палестинскую государственность в границах 1967 года, включающих Западный берег реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим.

При этом из 27 стран-членов ЕС только 9 в настоящее время признают право палестинцев на свое государство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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