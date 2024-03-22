ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина опровергает: США не навязывали нам условия
Советник президента Украины Михаил Подоляк отвергает утверждения о давлении США с целью остановить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру
Украина опровергает: США не навязывали нам условия
Фото: Reuters / Others
22 марта 2024 г.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк категорически опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты требуют от Украины прекратить атаки на нефтяную инфраструктуру России. Об этом он рассказал в беседе с российским информационным каналом «Дождь».

«Это фиктивная информация. Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может «обезжиривать» российские инструменты ведения войны. Топливо является базовым инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру», — заявил Полодяк.

Подоляк подчеркнул различие в целях атак Украины и России, указывая на то, что Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с «геноцидными намерениями», в то время как Украина нацелена на уничтожение инфраструктуры, используемой для военных целей.

Слова Подоляка последовали после публикации в Financial Times, где утверждалось, что США якобы призвали Украину избегать ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, опасаясь роста цен на энергоносители и дальнейшей эскалации в преддверии американских выборов.

До этого в поддержку этой позиции высказалась вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России с военной точки зрения являются законными целями, и Украина действует в соответствии со стандартами НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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