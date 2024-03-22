ПОЛИТИКА
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Израиль никак не насытится
Глава израильского Минфина отчитался об экспроприации 800 га земли на Западном берегу
Израиль никак не насытится
Нетаньяху и Смотрич / Photo: Reuters
22 марта 2024 г.

На прошлой неделе министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил о присвоении 800 гектаров земли на оккупированном Западном берегу в качестве государственной собственности.

Заявление совпало с визитом в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена, что подчеркнуло намерения правительства продолжать расширение поселений на Западном берегу, несмотря на возрастающее международное осуждение.

Палестинские власти осудили этот шаг.

Экспроприация этих земель следует за аналогичным решением о присвоении 300 гектаров земли в районе Маале Адумим на Западном берегу.

В прошлом месяце США заявили, что действия Израиля по расширению поселений на Западном берегу противоречат международному праву.

Поселения, построенные на территории, захваченной Израилем во время войны 1967 года, большинством стран мира признаны незаконными. Израиль оспаривает эту точку зрения, ссылаясь на исторические и библейские связи еврейского народа с этой землей.

Палестинцы утверждают, что расширение поселений на Западном берегу является частью целенаправленной политики Израиля, направленной на подрыв их стремлений к созданию независимого государства.

МИД Палестины назвал действия Израиля очередной мерой по «истреблению и вытеснению нашего народа из его родной земли».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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