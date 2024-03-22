*** 23:06

Дороги рядом с «Крокус Сити Холлом» перекрыты. Ограничено движение по Волоколамскому шоссе из Москвы в Подмосковье. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

На станции метро «Мякинино», которая находится возле «Крокус Сити Холла», происходит усиленный контроль пассажиров при входе.

*** 22:52

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину «в первые минуты» теракта доложили о происходящем.

После нападения на «Крокус Сити Холл» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. На место выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК.

Между тем советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к нападению на «Крокус Сити Холл».

Между тем вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования России после нападения на «Крокус Сити Холл». «Необходимо следить за заявлениями российских властей. Терроризм является бичом всего мира. Все страны должны сотрудничать. Ни одна страна не должна иметь дело с терроризмом. Мы осуждаем терроризм по любому признаку, будь то этнический или идеологический», – заявил он в прямом эфире CNN Türk.

Представители ФСБ сообщили, что в результате нападения 40 человек погибли и более 100 пострадали, передает ТАСС.

После нападения на «Крокус Сити Холл» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. На место выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК. Между тем советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к нападению на «Крокус Сити Холл».

*** 21:05О стрельбе в «Крокус Сити Холле» со ссылкой на своего корреспондента на месте сообщает агентство РИА Новости.

«В партер ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые» — сообщает корреспондент.

После этого, как сообщается, была брошена граната или шашка, в результате взрыва которой произошел пожар.

«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», — сообщает корреспондент РИА.

В 20:37 в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись происшествия. На ней можно видеть двоих людей в масках, ведущих стрельбу.

«Кадры стрельбы в зрительном зале Крокус Сити Холла. Слышна автоматная очередь, люди кричат и пытаются спасти», — комментирует телеграм-канал Mash.

«Предварительно, погибло около 10 человек, десятки пострадали. На место едут СОБР и Росгвардия. Нападавшие могли захватить заложников», — сообщает канал.

Сегодня в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт популярной группы «Пикник».

Ранее посольство США в России сообщало, что экстремисты могут планировать атаки в местах массового скопления людей в Москве.