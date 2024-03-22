Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак.

«В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не было онкологическим. Операция прошла успешно», — сообщила она в видеообращении.

«Однако послеоперационные анализы выявили наличие рака. Поэтому моя команда врачей посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, который я сейчас прохожу», — добавила она.

Принцесса добавила, что это стало «огромным шоком», и они с принцем Уильямом «делали все возможное, чтобы принять эту новость».

Одним из первых принцессе пожелал выздоровления премьер-министр Риши Сунак. Он высоко оценил ее «огромную храбрость» и призвал всех уважать частную жизнь Кэтрин, чтобы она могла сосредоточиться на лечении и своей семье.

Ранее Кенсингтонский дворец сообщал, что после Пасхи принцесса сделает перерыв в выполнении публичных обязательств. Однако ее отсутствие вызвало много слухов и теорий заговора в социальных сетях.

Социальные сети были переполнены домыслами, особенно после того, как в начале этого месяца принцесса опубликовала отредактированную фотографию с детьми в День матери. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с декабря.