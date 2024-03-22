В концертном зале Москвы неизвестные открыли огонь

На концертной площадке «Крокус Сити Холл» в Москве вооруженные люди открыли стрельбу. Сообщается о 40 погибших, больше ста раненых. Нападавших было как минимум трое. Сейчас в «Крокус Сити Холл» пылает пожар. Он начался после того, как преступники бросили гранату или зажигательную шашку. В здании частично обрушилась кровля. Там, по некоторым данным, остаются заблокированными люди. Cилы СОБРа начали штурм здания. По некоторым данным, четверым преступникам удалось скрыться. #trtнарусском #крокус #стрельба #пожар #красногорск #москва #терракт #крокуссити #крокусситихолл #огонь #терракт