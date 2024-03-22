ТУРЦИЯ
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Турция осуждает теракт в Москве
Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик решительно осудил теракт в Москве и выразил соболезнования семьям погибших
Турция осуждает теракт в Москве
Омер Челик / Фото: АА / Others
22 марта 2024 г.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик осудил нападение на московский концертный зал «Крокус Сити Холл».

«Мы решительно осуждаем террористическую атаку, направленную против мирных жителей в концертном зале столицы России, Москвы.

Выражаем наши соболезнования семьям погибших.

Разделяем боль российского народа», — написал Челик в соцсети X.

Согласно данным ФСБ, 40 человек и больше 100 пострадали при нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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