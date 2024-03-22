Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик осудил нападение на московский концертный зал «Крокус Сити Холл».

«Мы решительно осуждаем террористическую атаку, направленную против мирных жителей в концертном зале столицы России, Москвы.

Выражаем наши соболезнования семьям погибших.

Разделяем боль российского народа», — написал Челик в соцсети X.

Согласно данным ФСБ, 40 человек и больше 100 пострадали при нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве.