Террористов, виновных в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Москве, следует наказать смертной казнью и репрессиями против членов их семей, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — добавил он.

«Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — присоединился к нему спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер МИД Мария Захарова назвала произошедшее в «Крокус Сити Холле» «кровавым терактом». По ее словам, все мировое сообщество обязано «осудить это чудовищное преступление».

Она также ответила на реплики представителей США о непричастности Украины к событиям. Захарова заявила, что «Белый дом никому не имеет права давать индульгенцию».