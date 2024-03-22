ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Анкара соболезнует Москве
МИД Турции выражает соболезнования после нападения на концертный зал в Москве
Анкара соболезнует Москве
МИД Турции / Фото: АА / Others
22 марта 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление в связи с террористическим актом, произошедшим в московском «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, где группа вооруженных лиц атаковала посетителей концерта.

«С глубоким сожалением узнали о многочисленных жертвах и раненых в результате нападения на концертный зал в Москве вечером 22 марта. Мы решительно осуждаем эту отвратительную террористическую атаку, направленную против невинных гражданских лиц. Выражаем наше глубочайшее соболезнование народу России и российскому правительству», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, группа из 5 человек в камуфляжной форме, вооруженных автоматами, сначала открыла огонь по людям на входе в концертный зал, после чего стала расстреливать зрителей в фойе.

Теракт был совершен перед началом концерта группы «Пикник». ФСБ России официально сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us