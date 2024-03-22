Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление в связи с террористическим актом, произошедшим в московском «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, где группа вооруженных лиц атаковала посетителей концерта.

«С глубоким сожалением узнали о многочисленных жертвах и раненых в результате нападения на концертный зал в Москве вечером 22 марта. Мы решительно осуждаем эту отвратительную террористическую атаку, направленную против невинных гражданских лиц. Выражаем наше глубочайшее соболезнование народу России и российскому правительству», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, группа из 5 человек в камуфляжной форме, вооруженных автоматами, сначала открыла огонь по людям на входе в концертный зал, после чего стала расстреливать зрителей в фойе.

Теракт был совершен перед началом концерта группы «Пикник». ФСБ России официально сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших.