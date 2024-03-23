Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек. Об этом сообщил Следственный комитет.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице в выходные.

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Москве и других регионах на выходные ограничена работа кинотеатров. В торговых центрах усилены меры безопасности.

Фитнес-клубам в Подмосковье рекомендовано отменить тренировки. Количество желающих вернуть билеты на концерты и другие массовые мероприятия возросло.

О схожих мерах также объявили власти Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Курской, Ленинградской, Мурманской, Ульяновской областей и некоторых других регионов, передает РБК.

*** 11:20Вооруженное нападение в Московском концертном зале унесло жизни 93 человек, став самым крупным терактом в России за последние 20 лет. Директор ФСБ Бортников доложил президенту Путину о задержании 11 человек по делу о теракте.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек по делу о теракте. Среди них 4 участника нападения на «Крокус Сити Холл».

Следственный комитет РФ объявил о 93 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл». «Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.

*** 09:48Вооруженное нападение в Московском концертном зале унесло жизни 60 человек, став самым крупным терактом в России за последние 20 лет. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ДАЕШ

Вечером 22 марта, накануне концерта группы «Пикник», концертный зал «Крокус Сити Холл» стал местом трагических событий. Вооруженные люди в камуфляже открыли огонь по людям, собравшимся на концерт, превратив предвкушение праздника в кошмар.

Следственный комитет РФ сообщил о гибели как минимум 60 человек, что делает это событие крупнейшим терактом в России за последние два десятилетия.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил госпитализацию 115 человек, среди которых пятеро детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что 61 человек находится в тяжелом состоянии.

Террористы, начавшие стрельбу у входа в зал, вызвали панику среди посетителей, многие из которых не смогли найти выход. В результате нападения здание «Крокус Сити Холла» было значительно повреждено огнем.

В ответ на трагедию в Москве и других регионах были отменены все массовые мероприятия, усилены меры безопасности в общественных местах, а в память о погибших появились билборды.

Американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников США утверждают, что американская разведка предупреждала о подготовке терактов ДАЕШ в Москве, и эта информация была передана российским коллегам.

Соединенные Штаты собрали разведданные в марте о том, что «Вилаят-Хорасан», известное как ДАЕШ-К, филиал группировки, базирующийся в Афганистане, планировал атаку на Москву. Об этом сообщает американская газета со ссылкой на официальных лиц. Один американский чиновник сообщил, что члены ДАЕШ были активны в России.

ДАЕШ взял на себя ответственность за теракт, однако в российских официальных СМИ эта информация была названа «фейком». Тем не менее источники в американской разведке подтверждают причастность ДАЕШ к происшествию.

На данный момент официальной информации о нападавших нет, и предполагается, что им удалось сбежать с места преступления.