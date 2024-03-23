Министерство внутренних дел Таджикистана решительно отвергло информацию о причастности граждан республики к недавнему террористическому акту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

В заявлении МИД подчеркивается важность опираться исключительно на официальную информацию, распространяемую государственными органами России. «В связи с произошедшим <…> обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана. <…> Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана», — говорится в обращении МИД.

Напомним, 22 марта вооруженные лица в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холл», что, по официальным данным, привело к гибели более 60 человек и госпитализации 115 пострадавших.

Террористическая группировка ДАЕШ взяла на себя ответственность за теракт, однако в российских официальных СМИ эта информация была названа «фейком». По информации разведки США, теракт осуществил «Вилаят-Хорасан», филиал группировки ДАЕШ, базирующийся в Афганистане.

Вслед за этим российские телеграм-каналы распространили список шести подозреваемых в теракте, предположительно граждан Таджикистана, что вызвало ответную реакцию со стороны таджикских властей.

Между тем депутат РФ Александр Хинштейн сообщил о задержании двух лиц, подозреваемых в организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По его информации, инцидент произошел ночью, когда автомобиль Renault не подчинился требованию полиции остановиться в районе деревни Хацунь Брянской области. В результате преследования и перестрелки машина перевернулась, один из пассажиров был задержан на месте.

Второй подозреваемый был обнаружен и задержан около 4 утра после бегства в лес, в то время как розыск остальных участников продолжается.

Хинштейн сообщает, что в салоне автомобиля обнаружены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта, принадлежащие гражданам Таджикистана.