Пожарные уже несколько часов не могут потушить огонь в «Крокус Сити Холл»

Пожар в здании «Крокус Сити Холл» локализован. Его продолжают тушить в том числе с помощью вертолетов. В пятницу вечером в концертный зал ворвались неизвестные в камуфляжной форме и начали стрельбу. По информации ФСБ РФ, в результате теракта 40 человек погибли и более 100 пострадали. Украина отрицает причастность к расстрелу людей. Появились сообщения, что ответственность на себя взял ИГИЛ. Эту информацию российские официальные лица пока не подтверждают. Ранее американское и британское посольства предупреждали своих граждан быть осторожными в Москве в связи с угрозой возможных терактов. #trtнарусском #крокус #стрельба #пожар #красногорск #москва #терракт #крокуссити #крокусситихолл #огонь #теракт #россия #штурм #ранение #нападение #преступники #trtrussian