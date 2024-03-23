Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Следственный комитет России также подтвердил задержание четырех подозреваемых в атаке на «Крокус Сити Холл». По информации ФСБ, после совершения преступления, подозреваемые намеревались пересечь границу с Украиной, где они «имели соответствующие контакты». В настоящее время задержанные отправлены в Москву.

22 марта российские медиа сообщили о том, что злоумышленники, совершившие теракт, сбежали с места происшествия на автомобиле. Было начато расследование по факту террористического акта.

На следующее утро, телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости» сообщили о задержании в Брянской области автомобиля с номерами из Твери, который, предположительно, использовался нападавшими для бегства из «Крокус Сити Холл».

Согласно этим источникам, а также заявлениям Александра Хинштейна, депутата Госдумы, в автомобиле были обнаружены пистолеты, магазин к автомату и паспорта, выданные гражданам Таджикистана. Однако Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло утверждения о причастности граждан своей страны к атаке, назвав эту информацию не соответствующей действительности.

По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибло 93 человека, тогда как по информации Минздрава Подмосковья, число погибших составляет 37, а раненых – 121. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. После теракта была проведена эвакуация всех пострадавших.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» был открыт огонь, последовал взрыв и начался пожар, в результате которого обрушилась крыша над зрительным залом. Президент России Владимир Путин пока не сделал публичных заявлений по поводу произошедшего.

Атака на «Крокус Сити Холл» признана одним из крупнейших терактов в России с момента трагедии в Беслане в 2004 году.