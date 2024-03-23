Решение было принято с поддержкой 74 сенаторов, в то время как 24 высказались против. Теперь законопроект отправлен на подписание президенту США Джо Байдену.

Финансирование распределится между ключевыми отраслями, включая Государственный департамент, министерства: обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения, социальных служб и образования, а также законодательную власть.

По информации NPR, как демократы, так и республиканцы смогли добиться определенных успехов в переговорах. Республиканцы выделили в качестве достижения включение в бюджет средств на усиление пограничной службы и увеличение мест в приемных центрах для мигрантов, в то время как демократы подчеркнули увеличение финансирования на программы ухода за детьми и их раннего обучения.

Бюджет также включает решение о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам до марта 2025 года, что стало ответом на обвинения в причастности сотрудников организации к операции ХАМАС.

До этого спикер Палаты представителей США говорил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины и международных союзников рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Несмотря на внутренние разногласия в Республиканской партии, спикер Палаты представителей Майк Джонсон инициировал голосование, что позволило принять решение и избежать шатдауна. Данный шаг вызвал критику со стороны некоторых радикальных республиканцев и привел к инициативе об отстранении Джонсона от должности.

Принятие бюджета позволит федеральному правительству США продолжить работу до конца текущего финансового года, который завершится 30 сентября, обеспечивая стабильность в работе различных государственных учреждений.