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Ночь атак на Россию
В ночь на 23 марта пять российских регионов подверглись атакам беспилотников. Есть жертвы и разрушения. Власти России возложили ответственность за удары на Украину
Ночь атак на Россию
Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков» / Others
23 марта 2024 г.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека и двух раненных в результате атаки беспилотников. В Белгороде, который был также атакован, работала система противовоздушной обороны. В одном из многоквартирных домов произошло обрушение трех балконов, в результате чего погиб мужчина, а его жена была госпитализирована с травмами.

Кроме того, по словам губернатора, повреждены более десяти жилых зданий, несколько автомобилей, а также автобус.

В Самарской области целями беспилотников стали Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы. Губернатор региона Дмитрий Азаров указал на возгорание одной из колонн на Куйбышевском заводе, тогда как атака на Новокуйбышевский завод была отражена без жертв и пострадавших.

Согласно данным Министерства обороны России, было уничтожено 12 беспилотников: по пять над Белгородской и Брянской областями и по одному над Воронежской и Саратовской областями.

Губернаторы Воронежской и Брянской областей сообщили, что в их регионах в результате атак дронов не было ни пострадавших, ни значительных разрушений.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ранее заявила, что российские нефтеперерабатывающие заводы являются легитимными целями для украинских военных.

Данное утверждение было реакцией на сообщения в СМИ о призывах США прекратить атаки дронов на российские НПЗ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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