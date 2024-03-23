В ходе выступления на канале TV Prva Вучич упомянул, что в настоящее время рассматривается решение о вступлении Косово в Совет Европы и в случае его реализации Сербия может заявить о своем выходе из данной организации.

«Посмотрим. Возможно, вам больше нравится иметь в Совете Европы Приштину, чем Белград и Сербию», – сказал Александар Вучич.

Президент подчеркнул, что Совет Европы не играет решающей роли в принятии решений и выход из него не станет существенной проблемой.

«Они уже выгнали Россию, а это может стать де-факто изгнанием Сербии», – отметил сербский президент.

В прошлом году Вучич проигнорировал саммит Совета Европы в Рейкьявике после отказа внести сербскую поправку в декларацию, касающуюся уважения территориальной целостности Украины, Молдовы, Грузии, а также всех остальных стран-членов организации.

Кроме того, Вучич предостерег, что Украина «в один день потеряет все», если признает независимость Косово.

Сербия рассматривает Косово как неотъемлемую часть своей территории и опирается на поддержку Китая и России. В 2022 году Россия была исключена из Совета Европы вследствие ее военного вторжения в Украину.

Как Сербия, так и Косово ставят своей целью вступление в Европейский Союз.