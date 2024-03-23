Об этом президент Макрон заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета.

Данное заявление было сделано в качестве ответа на комментарий представителя Кремля Дмитрия Пескова, который впервые признал, что Россия не просто ведет «спецоперацию», а находится «в состоянии войны. Макрон подчеркнул, что не требовалось российских заявлений для понимания данной реальности.

«Это также говорит о том, что все должны осознавать выбор, который мы сейчас делаем. Тот, кто думает, что Россия остановится на Украине, ошибается», — отметил президент Франции.

Макрон также выразил осуждение агрессивных высказываний российских политиков в адрес Франции, в частности вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который предложил «отправить атомную бомбу на Париж», расценивая их как проявление «нервозности».

«Я хотел бы выразить удивление нервозностью российских чиновников. Это многое говорит об общем положении дел у руководства этой страны», — сказал французский лидер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, говоря об отправке западных войск в Украину, Макрон имел в виду возможность обучения солдат ВСУ.

«Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас», — отметил украинский министр.