ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина опровергла версию Путина
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) опровергло заявления президента России, заявив, что предложенная Путиным интерпретация событий «не соответствует действительности»
Украина опровергла версию Путина
Представитель ГУР Андрей Юсов / Фото: gur.gov.ua / Others
23 марта 2024 г.

Представитель ГУР Андрей Юсов опроверг утверждение российской стороны, что лица, предположительно причастные к инциденту в «Крокус Сити Холле» под Москвой, планировали пересечь российско-украинскую границу, где с украинской стороны якобы были созданы для них благоприятные условия.

Юсов подчеркнул, что границы между странами на фоне продолжающегося конфликта тщательно охраняются, включая присутствие военных, спецслужб и других силовых структур, а также использование различных средств наблюдения, включая аэроразведку.

Ранее Путин назвал нападение «кровавым варварским актом» и обвинил Украину в причастности к организации теракта. Он повторил заявление ФСБ о задержании четырех исполнителей и заявил, что всего были задержаны 11 человек.

«Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь», – сказал Путин.

Согласно последним отчетам Следственного комитета России, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133. Следственные органы отмечают, что это число может возрасти.

Предварительное расследование показывает, что причинами смерти людей стали огнестрельные ранения и отравление в результате вдыхания продуктов горения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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