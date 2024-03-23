Представитель ГУР Андрей Юсов опроверг утверждение российской стороны, что лица, предположительно причастные к инциденту в «Крокус Сити Холле» под Москвой, планировали пересечь российско-украинскую границу, где с украинской стороны якобы были созданы для них благоприятные условия.

Юсов подчеркнул, что границы между странами на фоне продолжающегося конфликта тщательно охраняются, включая присутствие военных, спецслужб и других силовых структур, а также использование различных средств наблюдения, включая аэроразведку.

Ранее Путин назвал нападение «кровавым варварским актом» и обвинил Украину в причастности к организации теракта. Он повторил заявление ФСБ о задержании четырех исполнителей и заявил, что всего были задержаны 11 человек.

«Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь», – сказал Путин.

Согласно последним отчетам Следственного комитета России, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133. Следственные органы отмечают, что это число может возрасти.

Предварительное расследование показывает, что причинами смерти людей стали огнестрельные ранения и отравление в результате вдыхания продуктов горения.