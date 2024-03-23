Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

В ходе беседы президент Эрдоган выразил глубокие соболезнования Путину по поводу террористической атаки в Москве. Президент Турции решительно осудил «презренную террористическую атаку», направленную против невинных людей, и выразил соболезнования и пожелания терпения российскому народу.

Глава государства также подчеркнул в разговоре, что нападение демонстрирует необходимость немедленного мирного разрешения кризисов в регионе и заявил о готовности Турции развивать сотрудничество с Россией в борьбе против всех форм терроризма.

По данным Следственного комитета России, число жертв взрыва возросло до 133, при это не исключено их дальнейшее увеличение количества погибших.

Владимир Путин ранее охарактеризовал нападение как «кровавый варварский акт», уточнив, что террористы получили поддержку с украинской стороны.

Президент РФ также сообщил о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту, включая четырех исполнителей.