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Страны Балтии наращивают мускулы
Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий выделение военной и оборонной помощи Эстонии, Латвии и Литве в рамках Балтийской инициативы безопасности
Страны Балтии наращивают мускулы
Эстонские военные / Photo: Reuters
23 марта 2024 г.

Общий объем финансирования составит 228 млн долларов на текущий год, сообщает Associated Press. Эта помощь включена в более широкий пакет финансирования правительства США, который был принят Конгрессом в субботу.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил благодарность за поддержку, отметив, что она позволит ускорить многие проекты, направленные на развитие военной инфраструктуры и укрепление оборонного потенциала трех балтийских стран.

«Это (финансовая помощь) посылает четкий сигнал о том, что США, крупнейший союзник в рамках НАТО, привержены безопасности и стабильности нашего региона», – сказал Певкур.

Певкур выразил удовлетворение тем, что в текущем году объем поддержки, предоставляемой балтийским странам от США, увеличился по сравнению с прошлым годом.

Балтийская инициатива безопасности (BSI), запущенная в 2020 году, является ключевым проектом, через который Министерство обороны США поддерживает укрепление военного потенциала и повышение оперативной совместимости армий Эстонии, Латвии и Литвы.

Приоритет в рамках этой инициативы отдается развитию систем противовоздушной обороны, а также морских и сухопутных сил трех балтийских государств, сообщает Минобороны Эстонии.

В декабре 2023 года США и страны Балтии согласовали дорожную карту оборонного сотрудничества на пятилетний срок.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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