В рамках операции по борьбе с организованной преступностью в Кыргызстане были задержаны пять граждан Азербайджана. Один из задержанных М.О. Асгаров, по полученным оперативным данным, в криминальном мире имеет статус «бродяги».

По информации ГКНБ, цель приезда данных лиц в Кыргызстан заключалась в попытке организации покушения на высших должностных лиц страны.

По мнению следствия, мотивом для покушения стало стремление укрепить свой личный статус и повысить влияние «воровской идеологии» на фоне активной борьбы кыргызских властей с организованной преступностью.

«Их преступные планы возникли в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ, которая отразилась на всем постсоветском пространстве», — уточнили в госкомитете.

Кроме того, на мотив задержанных повлиял тренд на массовые отречения от преступной идеологии бывших криминальных авторитетов Кыргызстана, которые фиксировали на видео сотрудники ГКНБ.

Эти действия вызвали беспокойство среди международных криминальных авторитетов, опасающихся ухудшения своего влияния из-за успешной политики кыргызского государства против ОПГ.

Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела и привлечения, задержанных к ответственности в соответствии с законами Кыргызской Республики.

В октябре 2023 года после ликвидации криминального авторитета Камчы Кольбаева, известного в преступных кругах как «Коля киргиз», власти Кыргызстана приступили к активной очистке государственных структур от чиновников, связанных с ним.

В декабре прошлого года ГКНБ сообщил об увольнении более 180 госслужащих, имеющих связи с организованной преступностью Кольбаева и Матраимова, бывшего замглавы таможни, который в настоящий момент находится в розыске.