Кто ответственен за теракт в Москве, и почему жертв может быть намного больше?

ФСБ РФ сообщила, что четверо террористов, непосредственно расстреливавших людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», задержаны в Брянской области. Они якобы собирались бежать в Украину. При этом ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ДАЕШ. Число погибших достигло 115 человек, и это не окончательные цифры. Под завалами сгоревшего здания еще могут оставаться люди. Теракт на московской концертной площадке стал самым крупным в России за последние 20 лет. #trtнарусском #крокус #стрельба #пожар #красногорск #москва #терракт #крокуссити #крокусситихолл #огонь #теракт #россия #штурм #ранение #нападение #преступники #trtrussian