ПОЛИТИКА
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Телеканал TRT провел ифтар солидарности с палестинцами
Телеканал TRT в течение двух дней проводит мероприятие под названием «Ночь Палестины в Рамадан», чтобы повысить осведомленность людей о преступлениях, которые совершаются в отношении палестинцев во время войны Израиля с Газой. #trtнарусском #палестина #TRT #ифтар #палестинцы #солидарность #мероприятие #газа #секторгаза #турция #стамбул #сми #рамадан #пост #израиль #война #palestine #gaza #израиль #trtrussian
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23 марта 2024 г.
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