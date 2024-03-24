Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался против действий российской стороны после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли 133 человека и 140 получили ранения.

Зеленский утверждает, что президент России Владимир Путин и его окружение пытаются «свалить на кого-то другого» ответственность за произошедшее, в том числе и на Украину. «То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого», — заявил Зеленский в своем обращении, упоминая о методах, которые, по его мнению, российская сторона использовала и ранее, включая обвинения Украины в военных преступлениях на украинской территории.

Зеленский также раскритиковал Путина за его молчание в течение суток после инцидента, предполагая, что российский лидер пытался найти способ обвинить в происшествии Украину. «Это ничтожество абсолютное Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также поделился мнением, что российских военных в Украине было бы более чем достаточно для предотвращения любых террористических угроз внутри России. «Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов», — подчеркнул Зеленский, указывая на готовность россиян «молча умирать в «крокусах» и не ставить под сомнение действия своих спецслужб.

Глава России Владимир Путин, в свою очередь, утверждал, что подозреваемым в теракте «было подготовлено окно» для перехода границы с Украиной, намекая на возможную причастность Украины к произошедшему.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, категорически отверг предположения о причастности Украины к происшествию в подмосковном концертном зале 22 марта, заявив, что Украина не имеет никакого отношения к данному инциденту.