Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу России в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Он подчеркнул, что терроризм неприемлем ни в каком виде.Вечером 22 марта неизвестные люди вошли в концертный зал и начали расстреливать посетителей, после чего подожгли здание. По последним данным МЧС, в теракте пострадали 152 человека, погибли 133. #Турция #Анкара #Эрдоган #Москва #Подмосковье #КрокусСитиХолл #соболезнования #теракт #террористы