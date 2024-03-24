ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу России в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Он подчеркнул, что терроризм неприемлем ни в каком виде.Вечером 22 марта неизвестные люди вошли в концертный зал и начали расстреливать посетителей, после чего подожгли здание. По последним данным МЧС, в теракте пострадали 152 человека, погибли 133. #Турция #Анкара #Эрдоган #Москва #Подмосковье #КрокусСитиХолл #соболезнования #теракт #террористы
Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье / Others
24 марта 2024 г.
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