Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления Вашингтона в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что «любая фраза от Вашингтона, направленная на оправдание Киева, должна рассматриваться как улика».

Захарова указала на многолетнее финансирование США «террористической деятельности Киева» и раскритиковала заявления о непричастности Украины к теракту, сделанные представителем Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон, обвинившей ДАЕШ в теракте.

Захарова продолжила аргументации сравнением скорости реакции США на убийство собственного президента Джона Кеннеди, иронично предположив о возможной причастности ДАЕШ к этому событию. Она также указала на нежелание Вашингтона искать виновных в подрыве «Северных потоков», несмотря на упоминания о причастности Украины в американских СМИ.

Захарова отметила, что со стороны США отсутствуют призывы к Дании и Швеции продолжить расследование диверсии на «Северных потоках», а сами «англосаксы» блокируют предложение России о разбирательстве под эгидой ООН. Она также раскритиковала американские политические элиты за попытки отвлечь внимание от этих преступлений.

Напомним, стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта во время ожидаемого выступления группы «Пикник». По данным Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета России, в результате теракта погибли 133 человека, 152 получили ранения.