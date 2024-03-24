После теракта в «Крокус Сити Холле» депутат Госдумы от аннексированного РФ Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением временно ограничить въезд мигрантов в Россию в период «специальной военной операции» (так в России называют войну в Украине – ред.).

«Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет, так как все силы и средства направлены на защиту рубежей нашей страны. Поэтому считаю, что на время проведения спецоперации мигранты должны исключить свои переезды в Россию», — передают слова Шеремета «РИА Новости».

Шеремет также заявил о своих планах инициировать вопрос введения смертной казни для осужденных за терроризм, распространение наркотиков и преступления против несовершеннолетних.

Этот вопрос, по словам руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Госдумы. «И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — добавил Васильев.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По данным Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета России, в результате теракта погибли 133 человека, 152 получили ранения.