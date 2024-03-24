Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу повторил свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе и решительно осудил «бесконечный кошмар», с которым сталкиваются палестинцы.

«Я хочу, чтобы палестинцы в Газе знали: вы не одни. Люди по всему миру возмущены ужасами, которые мы все видим в реальном времени. Я доношу голоса подавляющего большинства мира: мы увидели достаточно. Мы услышали достаточно», — заявил генсек во время визита на пограничный переход Рафах.

Спустя пять месяцев с начала вторжения Израиля в сектор Газа палестинцы столкнулись с гуманитарным кризисом, несмотря на попытки международного сообщества по оказанию помощи.

«С этого пограничного перехода открывается вид на всю остроту и бездушность сложившейся ситуации: с одной стороны ворот — длинная очередь заблокированных красных грузовиков с гуманитарной помощью, с другой — длинная тень голода, — заявил г-н Гутерриш, — Это не просто трагедия, это — моральное надругательство».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на заявления Гутерриша, отметив, что генсек ООН не осудил ХАМАС и ООН за их «роль» в гуманитарном кризисе, а также упрекнул генсека за «отстуствие призыва к немедленному и безусловному освобождению всех израильских заложников».

ООН и гуманитарные организации столкнулись с серьезными препятствиями при доставке помощи в Газу из-за израильской блокады эксклава, длительных проверок безопасности и поврежденной инфраструктуры. В свете ухудшения гуманитарной ситуации ООН предсказала неминуемый голод для 300 тыс. жителей Газы, призвав Израиль упростить процесс въезда грузовиков и ускорить доставку товаров.