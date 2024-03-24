ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина поразила корабли РФ в Севастополе
В украинском Генштабе сообщили о поражении двух больших десантных кораблей и центра связи Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе
Украина поразила корабли РФ в Севастополе
Севастопольская бухта / Фото: Reuters / Others
24 марта 2024 г.

Силы обороны Украины поразили большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также центр связи и ряд объектов инфраструктуры Черноморского флота России в аннексированном Севастополе. Об этом сообщает Генштаб Украины.

«Ямал» и «Азов» были спроектированы соответственно в 1987 и 1972 годах, при этом «Азов» стал единственным кораблем, модернизированным под установку ЗРК «Форт».

В России в связи с ночным обстрелом Севастополя сообщили о повреждении пяти катеров и городского транспорта, включая 16 автобусов и один троллейбус. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил об одном погибшем и как минимум пятерых раненых.

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу ночью объявил в городе воздушную тревогу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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