Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных в Украину направлена на то, чтобы «понравиться» руководству США и спровоцировать союзников по НАТО.

В интервью для документального фильма «Белград» Лавров заявил: «Сейчас, если брать Макрона и его настойчивость в том, что «не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину», — это уже не про «стратегическую автономию», а чтобы «понравиться» Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе».

Лавров также подчеркнул, что страны Евросоюза потеряли самостоятельность, полностью подчинившись США: «Европа полностью «легла» под США. Нет никакой самостоятельности». Он обвинил европейских лидеров в том, что они отдают предпочтение не национальным интересам, а «единому коллективному западному требованию».

Глава российского МИД также описал Евросоюз как «склочную организацию», в которой главенствуют не интересы народов и государств, а «личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги». Лавров заверил, что Россия настроена на честный диалог с Западом, но только с учетом своих интересов.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск в Украину. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, подобный сценарий был отвергнут. Об отсутствии таких планов заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.