Во время своего пребывания в Каире генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил критическую необходимость в действиях со стороны Израиля по устранению препятствий для наземной доставки необходимых грузов в Газу.

«Необходимо, чтобы Израиль устранил препятствия на пути оказания помощи», — подчеркнул он, указывая на то, что автомобильные транспортные поставки — это единственно возможный метод удовлетворения гуманитарных потребностей жителей Газы.

ООН указывает на необоснованные задержки со стороны Израиля в допуске грузовиков с гуманитарной помощью. Машины сталкиваются с серьезными трудностями из-за израильской блокады анклава, продолжительных проверок безопасности и инфраструктуры, разрушенной в результате израильских бомбардировок.

В свою очередь Израиль обвиняет в гуманитарном голоде ООН и ХАМАС. По версии еврейского государства, ООН недостаточно быстро доставляет помощь внутри сектора Газа, а ХАМАС разворовывает припасы и скрывает их от голодных гражданских лиц.

«Палестинцы, борющиеся за свое выживание в кошмарных условиях Газы, оказались в крайне тяжелом положении», — заявил Гутерриш, повторив свой призыв к «немедленному гуманитарному прекращению огня».

В последнее время США в координации с Египтом и Иорданией инициировали воздушную доставку продовольствия в северную часть сектора Газа. Также США в настоящее время разрабатывают планы по созданию гуманитарного порта, что должно способствовать упрощению морской доставки.

Ситуация с продовольствием в Газе остается критической: по данным ООН, 70% населения северной части эксклава страдает от серьезного дефицита продовольствия. Каждый шестой ребенок до двух лет испытывает недоедание.

За последние дни умерло не менее 20 детей, в том числе 14-дневный младенец, что подчеркивает остроту продовольственного кризиса.

Внимание мирового сообщества и гуманитарных организаций сосредоточено на открытии северного коридора, который может значительно увеличить объемы доставляемой в сектор Газы гуманитарной помощи.