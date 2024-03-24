Неизвестные вооруженные лица совершили нападение на участок полиции в административном районе Нор-Норк в Ереване. На место инцидента прибыли дополнительные силы полиции, машины скорой помощи и экстренных служб, а также бойцы сил спецназначения полиции Армении. Территория оцеплена.

Один из нападавших, держащий предмет, похожий на гранату, требовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после чего скрылся в здании, сообщает корреспондент ТАСС.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян подтвердил, что «нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты». Один из нападавших сумел прорваться в участок. Сообщается, что полицейские не пострадали.

Глава полиции Армении лично прибыл на место и вел переговоры с вооруженным мужчиной.

Впоследствии спецназ Службы нацбезопасности Армении задержал оставшегося нападавшего. По словам пресс-секретаря МВД Армении, при задержании никто не пострадал.

За короткое время до нападения на отделение полиции представитель МВД Армении объявил о задержании 49 лиц за нелегальное владение оружием. Этих людей власти идентифицировали как часть группировки «Боевое братство», которая выражает протест против возможных территориальных уступок в пользу Азербайджана.

Планы организации включали отправку в село Васкепар на азербайджанской границе в воскресенье для организации подразделений из местного населения.

Изначально предполагалось, что за сегодняшним нападением на полицейский участок стоит «Боевое братство», однако представители группировки опровергли эти утверждения, заявив, что большинство их членов уже освобождены.

«Боевое братство» никак не связано с произошедшим, мы осуждаем любые террористические действия и будем действовать только в рамках закона», — подчеркивается в сообщении группировки.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации и демаркации с Азербайджаном входит в практический этап. Он подчеркнул, что политика армянских властей состоит в том, чтобы не допустить войны.