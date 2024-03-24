ТУРЦИЯ
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Турция нейтрализовала террористов в Сирии
В районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии турецкие военные нейтрализовали двух террористов PKK/YPG, готовивших нападение
Турция нейтрализовала террористов в Сирии
Турция нейтрализовала террористов в Сирии / Others
24 марта 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции объявило об успешной нейтрализации двух террористов из группировок PKK/YPG, которые готовились к совершению атак в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

«Террористам и террору нигде не уйти от ответственности. Наши героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов PKK/YPG, готовивших атаки в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии», — говорится в заявлении министерства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что начиная с этого лета Турция полностью обеспечит безопасность иракской границы и обязательно завершит незаконченное дело в Сирии, что подчеркивает непреклонную позицию Анкары в вопросе обеспечения своей национальной безопасности и стабильности в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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