Министерство национальной обороны Турции объявило об успешной нейтрализации двух террористов из группировок PKK/YPG, которые готовились к совершению атак в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

«Террористам и террору нигде не уйти от ответственности. Наши героические Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов PKK/YPG, готовивших атаки в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии», — говорится в заявлении министерства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что начиная с этого лета Турция полностью обеспечит безопасность иракской границы и обязательно завершит незаконченное дело в Сирии, что подчеркивает непреклонную позицию Анкары в вопросе обеспечения своей национальной безопасности и стабильности в регионе.