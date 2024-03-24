Apple ведет переговоры с китайской компанией Baidu о лицензировании технологий искусственного интеллекта для использования в iOS 18 на iPhone, предназначенных для продажи в Китае.

Поиск китайского партнера вызван необходимостью соответствия местному законодательству, которое требует использования ИИ-моделей, одобренных государственным регулятором, сообщает The Wall Street Journal.

Среди более 40 одобренных регулятором моделей находится Ernie Bot от Baidu.

По информации WSJ, окончательное соглашение ни с одним разработчиком генеративного ИИ еще не достигнуто, но переговоры продолжаются.

Как сообщалось ранее, помимо Baidu Apple рассматривала лицензирование технологий Google Gemini и OpenAI GPT для интеграции в iOS 18 на западных рынках. Обе платформы недоступны в Китае.