Посол Соединенных Штатов в Ираке Алина Романовски в беседе с Reuters заявила, что ДАЕШ по-прежнему представляет собой угрозу для Ирака, и усилия военной коалиции под руководством США по искоренению террористической группировки продолжаются.

Несмотря на заверения высокопоставленных иракских политиков о том, что угроза от ДАЕШ миновала и присутствие коалиции больше не требуется, Романовски подчеркнула: «Мы оба (США и Ирак – ред.) считаем, что ДАЕШ все еще представляет угрозу здесь, хотя и значительно менее серьезную, но тем не менее наша работа по сути не завершена, и мы хотим гарантировать, что иракские силы смогут продолжить борьбу с ДАЕШ».

Эти слова прозвучали после того, как афганское отделение ДАЕШ взяло на себя ответственность за недавний теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. «Это событие напоминает, что ДАЕШ — это общий террористический враг, с которым необходимо бороться во всех уголках мира», — подчеркнула Романовски.

15 апреля должна состояться встреча премьер-министра Ирака с президентом США, где будут обсуждаться будущее коалиции, экономические реформы и усилия Соединенных Штатов по сокращению зависимости Ирака от иранской энергетики. Западные официальные лица видят в присутствии коалиции в Ираке средство ограничения влияния Ирана в регионе.

«Завершение работы коалиции потребует времени», — подчеркнула Романовски, отмечая сложности, связанные с продолжающимся напряжением в регионе.

После вторжения США в Ирак в 2003 году американские военные были однажды отозваны в 2011, однако в 2014 они вернулись для участия в борьбе против ДАЕШ. В настоящее время в Ираке дислоцируется около 2 500 американских военнослужащих.