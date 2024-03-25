«После теракта в Москве президент республики [Эмманюэль Макрон] собрал Совет по обороне и национальной безопасности сегодня вечером в Елисейском дворце. Учитывая заявление ДАЕШ о совершении теракта и угрозы, нависшей над нашей страной, мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», — сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь в соцсети X.

Во Франции система уровней террористической угрозы имеет пять ступеней, отражающих степень опасности, начиная от белого уровня (отсутствие угрозы) до пурпурного (высший уровень риска крупных терактов, возможных одновременно или в разное время). Повышение до максимального уровня было активировано в октябре прошлого года на фоне начала войны в Палестине.

В Германии министр внутренних дел Нанси Фазер также заявила о «большой угрозе» со стороны ДАЕШ, в частности, от регионального отделения ДАЕШ «Хорасан», которое обвиняется в организации атаки в «Крокус Сити Холле».

По поводу теракта в Москве также высказался заместитель председателя сенатского комитета по разведке США Марко Рубио.

По его словам, теракт в Москве стал возможен в том числе из-за ухода США из Афганистана и может повториться в Америке.

Рубио отметил, что в период правления Дональда Трампа численность ДАЕШ значительно сократилась, дошла до точки, где у группировки оставалось менее тысячи боевиков, и они фактически «вышли из бизнеса». Однако после ухода США из Афганистана они восстановились.

По словам американского чиновника у новых властей Афганистана нет возможности противодействовать террористам.