В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свою позицию против военных действий в Рафахе, отметив вероятные последствия для Израиля в случае начала операции.

«Президент республики выразил глубочайшую обеспокоенность операциями, проводимыми с понедельника израильской армией в больничном комплексе «Аш-Шифа», и вновь заявил о своем решительном несогласии с израильским наступлением на Рафах. Он напомнил, что насильственное перемещение населения является военным преступлением по международному праву и что будущее Газы может быть решено только в рамках будущего палестинского государства под ответственность палестинской администрации», — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Макрон выразил озабоченность по поводу «неприемлемо высокого числа жертв» израильской агрессии и настоял на необходимости «без промедления и без каких-либо условий открыть все существующие наземные контрольно-пропускные пункты в сектор Газа», в соответствии с предписаниями Международного уголовного суда. Отдельно был упомянут пункт Карни, а также прямой сухопутный маршрут из Иордании и порт Ашдод.

Макрон также призвал обеспечить стабильность в Иерусалиме и на Западном берегу во время Рамадана, подчеркнув необходимость «сохранения исторического статус-кво священных мест в Иерусалиме».

Кроме того, президент Франции раскритиковал последние израильские заявления о строительстве поселений, указывая на их несоответствие международному праву.

Макрон информировал израильского премьер-министра о планах Франции предложить в Совете Безопасности ООН резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в Газе.

«Решение о двух государствах остается единственным решением, способным удовлетворить потребности Израиля в безопасности и законные чаяния палестинцев. Это решение подразумевает создание палестинского государства, включая Газу», —говорится в заявлении.