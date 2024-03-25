Глава ЦРУ США Билл Бернс и его израильский коллега Давид Барнеа покинули Катар поздно вечером 23 марта после переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, главы ЦРУ и «Моссада» «уехали из Дохи, чтобы проинформировать свои команды о последнем раунде переговоров». «Переговоры были сосредоточены на деталях и соотношении обмена пленными и заключенными», — добавил источник, пояснив, что «технические группы остаются в Дохе».

Американские, катарские и египетские посредники в течение нескольких недель вели закулисные переговоры, пытаясь обеспечить перемирие в секторе Газа. Однако текущий раунд в Дохе завершился без сделки между Израилем и ХАМАС.

Переговоры двух сторон при посредничестве США, Египта и Катара возобновились после неудачных попыток обеспечить перемирие до начала священного для мусульман месяца Рамадан. Как передают израильские СМИ, стороны, похоже, приблизились к соглашению после нескольких месяцев кропотливых обсуждений. «Сейчас мы оцениваем шансы на сделку как 50 на 50», — передают источники газеты Times of Israel.

По данным издания, во время переговоров Израиль согласился на недавнее компромиссное предложение США. Этот документ был отправлен ХАМАС, теперь участники ждут его ответа.

По этому сценарию Израиль удвоит количество палестинских заключенных, которых он уже согласился освободить в обмен на 40 заложников — женщин, детей, больных и пожилых — на первом этапе шестинедельного перемирия. Речь идет об освобождении 800 палестинцев, отмечает газета.

Рамочное соглашение, о котором Израиль договорился в Париже в прошлом месяце, включало готовность освободить 400 заключенных на первом этапе сделки. По сообщению канала Al Jazeera, ХАМАС потребовал освободить 30 палестинских заключенных, приговоренных Израилем к пожизненному заключению.

В Тель-Авиве согласились с этим требованием, но с условием, что после освобождения они будут депортированы за пределы оккупированного Западного берега и Газы.

Также Израиль согласился обсудить возвращение палестинцев на север Газы. С ноября израильские войска не дают жителям вернуться в их дома на севере, обстреливая все движущиеся цели на трассах между югом и севером.

По данным израильского Channel 12, Израиль предложил возвращение 2000 жителей Газы в день на север, через две недели после начала временного прекращения огня. При этом мужчинам, скорее всего, не будет разрешено вернуться.

Представитель ХАМАС сообщил AFP на выходных, что Израиль «отказывается соглашаться на всеобъемлющее прекращение огня и отказывается от полного вывода своих сил из Газы». Он добавил, что Израиль дал понять, что хочет контролировать вопросы оказания помощи, предоставления убежища и помощи, и требует, чтобы «ООН не возвращалась к работе, особенно в северной части сектора Газа».